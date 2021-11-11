passion.ru
1 мин.

Вам не показалось: королева Нидерландов вышла в свет в платье-решете

Все самые яркие события в мире будто пришлись на 10 ноября: в Нью-Йорке вручили премию CFDA и провели гала-концерт в честь Дня ветеранов, в Нашвилле наградили кантри-музыкантов, а в Норвегии приняли нидерландскую монаршую чету. В честь визита королевы Максимы и короля Виллема-Александра организовали виолончельный концерт, на котором Ее Величество затмила даже искусную игру.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Королева Максима и король Виллем-Александр

Фото: Globallook

Культурная программа началась с выхода королевской семьи на красную дорожку, по которой они отправились наслаждаться музейной экспозицией и живой музыкой. Королева Максима знает наверняка, как стать центром притяжения, поэтому воспользовалась запрещенным протоколом трюком — показала все (разумеется, в разумных пределах).

Монаршая особа надела платье Claes Iversen из кутюрной коллекции 2019 года. Небесно-голубой наряд был будто прострелен снарядами разного калибра: от самого крупного до едва заметного. Перфорации украсила вышивка золотым бисером. Под платье королева подобрала телесный «чехол» — чтобы гарантированно избежать конфуза. Дополнили образ ослепительные босоножки цвета металлик, элегантный клатч и драгоценности.

Королева Максима

Королева Максима

Фото: Globallook

Далеко не всегда образы монарших особ удачны — порой встречаются настоящие модные фиаско. На них попадалась и королева Максима, и принцесса Виктория, и даже королева Рания. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

Новости партнеров
О чем говорят