Вам не показалось: королева Нидерландов вышла в свет в платье-решете
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Культурная программа началась с выхода королевской семьи на красную дорожку, по которой они отправились наслаждаться музейной экспозицией и живой музыкой. Королева Максима знает наверняка, как стать центром притяжения, поэтому воспользовалась запрещенным протоколом трюком — показала все (разумеется, в разумных пределах).
Монаршая особа надела платье Claes Iversen из кутюрной коллекции 2019 года. Небесно-голубой наряд был будто прострелен снарядами разного калибра: от самого крупного до едва заметного. Перфорации украсила вышивка золотым бисером. Под платье королева подобрала телесный «чехол» — чтобы гарантированно избежать конфуза. Дополнили образ ослепительные босоножки цвета металлик, элегантный клатч и драгоценности.
Фото: Globallook
Далеко не всегда образы монарших особ удачны — порой встречаются настоящие модные фиаско. На них попадалась и королева Максима, и принцесса Виктория, и даже королева Рания. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook