Вам не показалось: королева Нидерландов вышла в свет в платье-решете

Культурная программа началась с выхода королевской семьи на красную дорожку, по которой они отправились наслаждаться музейной экспозицией и живой музыкой. Королева Максима знает наверняка, как стать центром притяжения, поэтому воспользовалась запрещенным протоколом трюком — показала все (разумеется, в разумных пределах).

Монаршая особа надела платье Claes Iversen из кутюрной коллекции 2019 года. Небесно-голубой наряд был будто прострелен снарядами разного калибра: от самого крупного до едва заметного. Перфорации украсила вышивка золотым бисером. Под платье королева подобрала телесный «чехол» — чтобы гарантированно избежать конфуза. Дополнили образ ослепительные босоножки цвета металлик, элегантный клатч и драгоценности.