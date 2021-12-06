Валерия вышла в свет в юбке из старых джинсов и в бра-«сердечках»

Певица позировала фотографам в гибридной юбке Toni Maticevski, совместившей в себе прозрачную макси и мини из денима. Джинсовая деталь напомнила обрезанные старые джинсы, перевернутые поясом вниз — в лучших традициях апсайклинга. Дополнил образ топ Area цвета конфет, повторяющий форму боди. Лиф выполнен в форме сердец, пикантно венчающих бюст. Мнения фолловеров, конечно же, разделились: далеко не все поняли эксперимент артистки. Зато Игорь Николаев и Клава Кока не оставили образ без комплиментов.