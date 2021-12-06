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Валерия вышла в свет в юбке из старых джинсов и в бра-«сердечках»
В Москве состоялся концерт «Песня года» — в 2021 году фестиваль отметил 50-й юбилей. Отпраздновать событие приехали главные звездные герои Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев и многие другие. Среди гостей блистала и Валерия, которая отказалась от чинных вечерних платьев и пайеток в пользу затейливых силуэтов и деконструктивизма.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @valeriya
Певица позировала фотографам в гибридной юбке Toni Maticevski, совместившей в себе прозрачную макси и мини из денима. Джинсовая деталь напомнила обрезанные старые джинсы, перевернутые поясом вниз — в лучших традициях апсайклинга. Дополнил образ топ Area цвета конфет, повторяющий форму боди. Лиф выполнен в форме сердец, пикантно венчающих бюст. Мнения фолловеров, конечно же, разделились: далеко не все поняли эксперимент артистки. Зато Игорь Николаев и Клава Кока не оставили образ без комплиментов.
Валерия / Instagram @valeriya
Юбилейное шоу «Песня года» стало настоящим парадом эффектных нарядов. За образами звезд и самыми интересными событиями фестиваля наблюдал Passion.ru — подробности ищите по ссылке.
Фото: Instagram @valeriya