Лорак — в платье с экстравагантным разрезом, не сдержавшая эмоций Ротару и другие звезды на «Песне года — 2021»

Заметно похудевшая и помолодевшая Лариса Долина предпочла для столь важного мероприятия дизайнерский черно-белый наряд, состоящий из широких брюк и юбки. Тяжеловесная серебряная цепь, роскошное кольцо с крупным камнем, собранные наверх волосы и макияж с акцентом на губы дополняли ее экстравагантный образ. Под стать ей был и шоумен Александр Ревва, который также предпочел в качестве сценического образа черно-белый костюм.

Филипп Киркоров по традиции устроил настоящее шоу из своего выхода. Король эстрады сменил за вечер два наряда, в очередной раз доказав, что он настоящий мастер перевоплощений.

Владимир Пресняков также почтил своим присутствием столь значимое мероприятие. Правда, в этот раз он появился на концерте без своей супруги Натальи Подольской. Леонид Агутин тоже появился на «Песне года» в гордом одиночестве, без очаровательной Анжелики Варум.