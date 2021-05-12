Лорак — в платье с экстравагантным разрезом, не сдержавшая эмоций Ротару и другие звезды на «Песне года — 2021»Чем еще запомнилось юбилейное музыкальное шоу?
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Фото: Пресс-служба
В этом году музыкальный концерт «Песня года» отпраздновал свой 50-летний юбилей. По такому случаю на одной сцене собрались всенародные любимцы, в числе которых Кристина Орбакайте, Ани Лорак, Полина Гагарина, Дима Билан, Лолита, Валерий Леонтьев, Стас Михайлов, Лариса Долина, София Ротару, Леонид Агутин, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров и другие российские исполнители. Артисты получили «дипломы» за вклад в развитие музыкальной индустрии, а также зрительские овации и признание их впечатляющих талантов. Звезды, облачившись в свои лучшие наряды, с удовольствием позировали перед фотографами и поклонниками.
Фото: Пресс-служба
Кристина Орбакайте для участия в музыкальном шоу выбрала ярко-красное платье-бюстье, украшенное золотыми цепями. Многочисленные браслеты, серьги-цепочки, розовый мейк и помада в тон платью довершали ее вечерний образ.
Фото: Пресс-служба
Полина Гагарина хоть и не вышла к фотографам, порадовала поклонников ярким выступлением. Исполнительница появилась на сцене в прозрачном золотистом наряде с дерзкими разрезами и не менее эффектным декольте. Золотой массивный браслет и крупные серьги довершали ее сценический образ.
Фото: Пресс-служба
Заметно похудевшая и помолодевшая Лариса Долина предпочла для столь важного мероприятия дизайнерский черно-белый наряд, состоящий из широких брюк и юбки. Тяжеловесная серебряная цепь, роскошное кольцо с крупным камнем, собранные наверх волосы и макияж с акцентом на губы дополняли ее экстравагантный образ. Под стать ей был и шоумен Александр Ревва, который также предпочел в качестве сценического образа черно-белый костюм.
Филипп Киркоров по традиции устроил настоящее шоу из своего выхода. Король эстрады сменил за вечер два наряда, в очередной раз доказав, что он настоящий мастер перевоплощений.
Владимир Пресняков также почтил своим присутствием столь значимое мероприятие. Правда, в этот раз он появился на концерте без своей супруги Натальи Подольской. Леонид Агутин тоже появился на «Песне года» в гордом одиночестве, без очаровательной Анжелики Варум.
Фото: Пресс-служба
Особыми гостями шоу стали Валерий Леонтьев и Лолита Милявская. Исполнитель нестареющего хита «Казанова» появился перед публикой в эффектном жакете с леопардовым принтом и кожаных брюках. Дополнил свой образ артист крупной трендовой цепью и обувью на не менее массивной подошве. Лолита выбрала для выступления ультракороткое серебристое платье, которое выгодно подчеркивало ее похудевшую фигуру и стройные ноги.
Фото: Пресс-служба
Популярная исполнительница София Ротару также приняла участие в записи шоу «Песня года-2021», выбрав для выступления брючный костюм цвета бордо, усыпанный пайетками. Дополнила свой блистательный образ певица туфлями на каблуке. Главная «хуторянка» исполнила не только любимые многими хиты, но и успела отчитать технического работника, непонятно как оказавшегося на сцене во время ее номера. Оплошность удалось быстро исправить и на общее впечатление от выступления народной любимицы это не повлияло. Публика тепло встретила артистку, а Игорь Крутой даже вручил ей особенную награду.
Фото: архив пресс-службы, Global Look Press