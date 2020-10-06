Валерия в клешах цвета графита устроила дефиле на улицах города

Валерия устроила модное дефиле на улицах города и показала стильный образ, который выстроила вокруг классических расклешенных брюк высокой посадки. Костюмная деталь графитового цвета произвела вау-эффект: ноги артистки кажутся бесконечными. К ним звезда подобрала свободный блейзер на несколько оттенков светлее, а закрепила союз базовой белой футболкой с броской надписью. Соединить комфорт и стиль помогли молочно-белые кроссовки, а вместить все самое необходимое — объемная сумка из мягкой кожи.

Поклонники оценили эффектный образ Валерии. «Такая стильная, молодая», «Выглядите превосходно», «Шикарная!», «Красавица и талантище!» — пишут в комментариях. Не так давно певица поделилась архивным фото и буквально взбудоражила Сеть своим непривычно дерзким образом. Подробнее читайте на Passion.ru.