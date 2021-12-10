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Валерия примерила платье-«обертку» цвета абрикосового джема

Валерия анонсировала новый выпуск телешоу и поделилась серией ярких бэкстейдж-фото со съемок. 53-летняя певица выбрала эффектный образ, в котором место мирового прет-а-порте за сотни долларов заняло платье локального российского бренда. Кстати, берите на заметку фасон, если хотите праздничный, но при этом расслабленный наряд на Новый год.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram @valeriya

В ход пошли драпировки, плечи напоказ, асимметрия и один из самых актуальных оттенков сезона. «Перчинкой» образа в оттенках абрикосового джема стала максимально открытая линия ключиц и декольте, которая буквально утопала в драпировках. Акцент — на талии и стройных ногах артистки, который поставила эффектная асимметричная юбка.

Завершили аутфит туфли современных Золушек — дерзкие лодочки с высокими фигурными каблуками в цвете серебристого металлика.

Валерия

Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Не так давно Валерия блистала на фестивале «Песня года», который в 2021 году отпраздновал свой юбилей. Для гала-концерта певица рискнула поэкспериментировать, и, кажется, удачно: артистка вышла в свет в бра-«сердечках» и юбке, будто сделанной из старых джинсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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