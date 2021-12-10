Валерия примерила платье-«обертку» цвета абрикосового джема

Не так давно Валерия блистала на фестивале «Песня года», который в 2021 году отпраздновал свой юбилей. Для гала-концерта певица рискнула поэкспериментировать, и, кажется, удачно: артистка вышла в свет в бра-«сердечках» и юбке, будто сделанной из старых джинсов. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.