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Валерия примерила мальчишеский образ с бейсболкой и оксфордами

Валерия заинтриговала поклонников и рассказала, что работает над новогодним проектом. А вместе с тем — показала стильный образ с бунтарским флером и доказала, что стиль и комфорт легко уживаются вместе. Разбираем на примере артистки, как одеться в промозглую погоду, чтобы не заскучать от серости!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Первое, чем вооружилась Валерия, — безукоризненным пальто. Крупная клетка и «плечистый» силуэт автоматически переводят классику в статус тренда. Дополнило образ эффектное комбо из брюк со штрипками и джемпера конфетного цвета. В завершение — пара брутальных оксфордов на массивной тракторной подошве. Обрамили аутфит аксессуары — вместительная (и узнаваемая) сумка Saint Laurent, уютный шарф и стильная бейсболка.

К слову, нашлись и те, кто микс модных тенденций до конца не распробовал. Эффектные брюки Валерии сравнивали с гамашами и критиковали за выбор.

Образы певицы часто оказываются в центре внимания, собирая не только комплименты, но и критику. Недавно артистке досталось за слишком откровенный, по мнению фолловеров, образ для отдыха в Дубае. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

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