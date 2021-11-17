Валерия примерила мальчишеский образ с бейсболкой и оксфордами

Первое, чем вооружилась Валерия, — безукоризненным пальто. Крупная клетка и «плечистый» силуэт автоматически переводят классику в статус тренда. Дополнило образ эффектное комбо из брюк со штрипками и джемпера конфетного цвета. В завершение — пара брутальных оксфордов на массивной тракторной подошве. Обрамили аутфит аксессуары — вместительная (и узнаваемая) сумка Saint Laurent, уютный шарф и стильная бейсболка.

К слову, нашлись и те, кто микс модных тенденций до конца не распробовал. Эффектные брюки Валерии сравнивали с гамашами и критиковали за выбор.