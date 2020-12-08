Валерия подразнила фанатов фото в кожаном комбезе цвета ириски

52-летняя певица показала стильный образ, выстроенный вокруг остромодного комбинезона актуального цвета ириски — не так давно на тему «сладкого» оттенка экспериментировала первая леди США Мелания Трамп. Брутальный верх, напоминающий куртку-косуху, свободные джоггеры и акцент на талии — выверенная формула настоящего вау-эффекта. Дополнили аутфит фактурные ботильоны в духе вестерн на шпильках головокружительной высоты и целый запас украшений. В наборе Валерии было все: и массивные подвески, и брутальные цепи, и увесистое кольцо, захватившее сразу несколько пальцев.