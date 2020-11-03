Мелания Трамп блеснула в жакете цвета ириски за полмиллиона рублей

Не так давно Мелания Трамп произвела фурор своим выходом в облегающем платье молочно-белого цвета. Первая леди себе не изменяет: элегантный дизайнерский аутфит заставил не одно сердце биться быстрее. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook, Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!