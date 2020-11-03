Мелания Трамп блеснула в жакете цвета ириски за полмиллиона рублей
Фото: Eastnews
Недавно перенесшая коронавирус жена политика выглядит потрясающе и как всегда стильно. Миссис Трамп вышла к трибуне в образе, который выстроила вокруг гаммы любимых осенних оттенков и плотных текстур. На ней — эффектный двубортный жакет из кожи цвета ириски с поясом, акцентирующим талию. Стильная и дерзкая деталь от модного Дома Ralph Loren обошлась первой леди в круглую сумму — $5990 (около 476 000 рублей — прим. ред.), как подметило издание Daily Mail. К жакету супруга президента добавила замшевую юбку-карандаш песочного цвета, подчеркнувшую стройную фигуру. А вторят ей классические лодочки на высоких шпильках.
Не так давно Мелания Трамп произвела фурор своим выходом в облегающем платье молочно-белого цвета. Первая леди себе не изменяет: элегантный дизайнерский аутфит заставил не одно сердце биться быстрее. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook, Dpa
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