passion.ru

Валерия надела рваную юбку с кроссовками-гигантами и нарвалась на критику

Валерия ловит модные тренды с завидной скоростью и тут же воплощает идеи на практике. Правда, далеко не всегда образы по душе онлайн-критикам, которые не упускают возможности разобрать их на атомы. Так, недавно 53-летняя певица нарядилась в деним с головы до ног, а дополнила аутфит одной из самых противоречивых деталей, которая прощается с нами каждый сезон, но все равно не уходит.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия показала аутфит в духе девяностых с гранжевым флером. На ней — двойка из джинсового бомбера с объемными рукавами и рваной юбки миди с высокой линией талии. Соединен комплект базовой черной футболкой.

Завершила образ классическая сумка Saint Laurent и массивные кроссовки с цветными шнурками, надетые поверх капроновых колготок. За обувь артистке досталось от фолловеров: кто-то предлагал надеть еще на пару размеров больше, а кто-то возмущался, что на хрупких ногах модель сидит нелепо.

Спортивная обувь, к слову, давно полюбилась первым леди — даже тем, кто всегда беспрекословно следует дресс-коду. Мы собрали 10 пар самых модных — как у Кейт Миддлтон и королевы Летиции, и даже лучше! Подробности — на Passion.ru.

Фото: Instagram @valeriya

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram

Популярное