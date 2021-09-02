Валерия надела рваную юбку с кроссовками-гигантами и нарвалась на критику

Валерия показала аутфит в духе девяностых с гранжевым флером. На ней — двойка из джинсового бомбера с объемными рукавами и рваной юбки миди с высокой линией талии. Соединен комплект базовой черной футболкой.

Завершила образ классическая сумка Saint Laurent и массивные кроссовки с цветными шнурками, надетые поверх капроновых колготок. За обувь артистке досталось от фолловеров: кто-то предлагал надеть еще на пару размеров больше, а кто-то возмущался, что на хрупких ногах модель сидит нелепо.

Спортивная обувь, к слову, давно полюбилась первым леди — даже тем, кто всегда беспрекословно следует дресс-коду. Мы собрали 10 пар самых модных — как у Кейт Миддлтон и королевы Летиции, и даже лучше! Подробности — на Passion.ru.