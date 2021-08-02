В шелках и без бра: Бондарчук выгуляла комбинацию за 57 000 рублей

Светлана выстроила аутфит вокруг шелковой комбинации в оттенке мятный металлик — кстати, от горячо любимого звездой российского бренда. Стоимость платья — 57 000 рублей. В паре с ним — голубая рубашка, нарочито небрежно завязанная на талии, и еще один аксессуар, которому Бондарчук не изменяет уже несколько сезонов подряд. Такой чести удостоилась вместительная плетеная сумка Slit от Loewe за 62 300 рублей. Завершили аутфит кипенно-белые сандалии без каблука и очки остромодной прямоугольной формы.

Сумки из рафии правят бал в этом сезоне, и облюбовали их все: от главных модниц Инстаграма до первых леди. Мы присмотрели несколько вариантов, как у королевы Нидерландов Максимы — подробности ищите на Passion.ru.