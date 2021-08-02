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В шелках и без бра: Бондарчук выгуляла комбинацию за 57 000 рублей

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко отдыхают в Афинах, где царит 38-градусная жара. Бизнесвумен хвастается не только красочными фото и золотистым загаром, но и нарядами, которые прихватила с собой в путешествие. В главной роли — шелк, главное правило — никакого нижнего белья. Смотрим и берем на заметку!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Бондарчук

Фото: Instagram @a030aa

Светлана выстроила аутфит вокруг шелковой комбинации в оттенке мятный металлик — кстати, от горячо любимого звездой российского бренда. Стоимость платья — 57 000 рублей. В паре с ним — голубая рубашка, нарочито небрежно завязанная на талии, и еще один аксессуар, которому Бондарчук не изменяет уже несколько сезонов подряд. Такой чести удостоилась вместительная плетеная сумка Slit от Loewe за 62 300 рублей. Завершили аутфит кипенно-белые сандалии без каблука и очки остромодной прямоугольной формы.

Сумки из рафии правят бал в этом сезоне, и облюбовали их все: от главных модниц Инстаграма до первых леди. Мы присмотрели несколько вариантов, как у королевы Нидерландов Максимы — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @a030aa

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