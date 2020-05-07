Кейт Миддлтон похвасталась ювелирным подарком супруга за 73 000 рублей

Ранее мы рассказывали, на какие уловки идет герцогиня Кембриджская, чтобы скрыть нижнее белье под одеждой. Подробнее о лайфхаках Кейт Миддлтон — на Passion.ru!

Фото: Globallook

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