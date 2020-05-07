passion.ru

Кейт Миддлтон похвасталась ювелирным подарком супруга за 73 000 рублей

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон продолжает исполнять королевские обязанности, переводя все встречи и официальные визиты в онлайн-режим. Как правило, 38-летняя герцогиня выбирает простые наряды для видео-конференций, но всегда дополняет их украшениями. На этот раз монаршая особа похвасталась новыми серьгами.

Кейт Миддлтон вышла в эфир в васильково-голубом платье с лифом на запах и нежным цветочным принтом. Романтичный образ дополнила пара серег, впервые замеченных на герцогине. Вероятно, украшения были подарены принцем Уильямом на девятую годовщину свадьбы, которую пара отметила 29 апреля, — сообщает Daily Mail.

Серьги от известного африканского бренда Patrick Mavros — исключительное украшение ручной работы. На их создание дизайнеров вдохновили краски Индийского океана. В основе — 18 карат желтого золота, неограненный молочный кварц и бриллианты, весом 0,06 карат. По всей видимости, принц Уильям тот еще романтик! Подарок для возлюбленной обошелся ее супругу в £800 (около 73 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.).

Ранее мы рассказывали, на какие уловки идет герцогиня Кембриджская, чтобы скрыть нижнее белье под одеждой. Подробнее о лайфхаках Кейт Миддлтон — на Passion.ru!

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!