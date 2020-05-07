Кейт Миддлтон похвасталась ювелирным подарком супруга за 73 000 рублей
Фото: Globallook
Кейт Миддлтон вышла в эфир в васильково-голубом платье с лифом на запах и нежным цветочным принтом. Романтичный образ дополнила пара серег, впервые замеченных на герцогине. Вероятно, украшения были подарены принцем Уильямом на девятую годовщину свадьбы, которую пара отметила 29 апреля, — сообщает Daily Mail.
Kate Middleton donned new £800 diamond earrings handmade in Mauritius for virtual visit to maternity ward https://t.co/wGZ9COXWlS— Daily Mail Femail (@Femail) May 6, 2020
Серьги от известного африканского бренда Patrick Mavros — исключительное украшение ручной работы. На их создание дизайнеров вдохновили краски Индийского океана. В основе — 18 карат желтого золота, неограненный молочный кварц и бриллианты, весом 0,06 карат. По всей видимости, принц Уильям тот еще романтик! Подарок для возлюбленной обошелся ее супругу в £800 (около 73 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.).
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Фото: Globallook
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