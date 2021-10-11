В ритме диско: 55-летняя Синди Кроуфорд устроила танцы в блестящем комбезе

Свой выход топ-модель решила сделать максимально ярким. Синди выбрала эффектный комбинезон, мерцающий, будто диско-шар. Блики металлика подчеркнули фигуру с самых выгодных ракурсов, а помогли им брюки с акцентом на бедрах, декольте, окруженное драпировками, и открытая спина. Стоит отметить, что за 30 лет мало что изменилось: телу Кроуфорд и сегодня можно только позавидовать. Дополнили образ лаконичные босоножки из черной лакированной кожи, элегантный клатч и пара серег-хупов.