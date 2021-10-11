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В ритме диско: 55-летняя Синди Кроуфорд устроила танцы в блестящем комбезе

Этой осенью топ-модели девяностых, по всей видимости, решили вновь захватить подиумы, глянец и внимание поклонников. На Неделях моды то и дело сияли Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Эмбер Валетта и Мариякарла Босконо, а недавно о себе напомнила и Синди Кроуфорд. Правда, не появлением на подиуме, а благотворительностью с целью поддержать американскую семейную детскую больницу.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Синди Кроуфорд

Фото: Globallook

Свой выход топ-модель решила сделать максимально ярким. Синди выбрала эффектный комбинезон, мерцающий, будто диско-шар. Блики металлика подчеркнули фигуру с самых выгодных ракурсов, а помогли им брюки с акцентом на бедрах, декольте, окруженное драпировками, и открытая спина. Стоит отметить, что за 30 лет мало что изменилось: телу Кроуфорд и сегодня можно только позавидовать. Дополнили образ лаконичные босоножки из черной лакированной кожи, элегантный клатч и пара серег-хупов.

Иконы прошлых десятилетий доказывают, что с годами красота лишь раскрывается и приобретает новые грани. Пример — недавний выход 76-летней Хелен Миррен на подиум в рамках Недели моды в Париже. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @cindycrawford