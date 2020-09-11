«В предвкушении пятницы»: певица Зара в дерзком платье из сетки восхитила фанатов своей стройностью

«Вауууууу», «Вот это красотка», «Ох, горячо. Бомбическая», «Очень прикольно получилось», «Ух какая, свободная женщина востока», «Не узнала сначала», «Ваще огонь», «Такая стройная», «Красивые ноги», «Шикарная», «Всегда такая изысканная», «Иногда можно и похулиганить», - обсуждают поклонники.

Свою роскошную фигуру Зара поддерживает в зале. Несмотря на то, что она является дважды мамой, артистка уже много лет восхищает фанатов своей девичей хрупкостью.