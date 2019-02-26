«Прямо девочка»: 35-летняя Зара показала роскошную фигуру и стальной пресс

«Вот это форма», «Вы такая тростинка», «Прямо девочка!!!», «Зарааа, какая ты стройная! Пример для подражания! Мамочка двух сыновей», «Красавица! Спортсменка! Комсомолка! Супер!!!», «Роскошная фигура», «Какая умничка», «Умница, Красавица и труженица!!!», «Спорт — это сила. Выглядишь восхитительно. С добрым утром, родная», «Вот это фигурка! Красавица», — обсуждают восхищенные подписчики.

«Какая вы худенькая!!!», «Пару килограмчиков не помешали бы», «Сухая совсем. Некрасиво вообще», «Зарочка, ты очень стройная, но пожалуйста будь осторожна, больше не худей», — отмечают некоторые из них.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram