В майке-«алкоголичке» и без прикрас: Шэрон Стоун не узнали на обложке глянца

Место кутюрных нарядов и затейливого стайлинга заняла обыкновенная белая майка-«алкоголичка». Внутри фотосессия еще ярче: Стоун перевоплощается в слегка бунтарские, но соблазнительные образы. На обложке лицо актрисы выглядит максимально естественно — с небольшим количеством ретуши, легким румянцем и акцентом на глазах.

В интервью Шэрон рассказала о своей жизни, ранние годы которой были непростыми. Она выросла в Пенсильвании в многодетной семье. Жестокость отца, насилие со стороны деда, нехватка материнской заботы навсегда оставили след в ее душе. Стоун с детства мечтала выбраться из этого, поэтому в 19 лет уехала в Нью-Йорк и сделала первые шаги к модельной карьере. Актриса признается, что она неидеальна и тоже совершает ошибки и признает их: «Быть молчаливой созависимой девчонкой — нездоровая роль».