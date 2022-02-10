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В майке-«алкоголичке» и без прикрас: Шэрон Стоун не узнали на обложке глянца

Шэрон Стоун снялась для обложки журнала The Rake и дала эксклюзивное (и честное) интервью. Новая история 63-летней актрисы вышла под заголовком «Красота и правда». На страницах она появилась в самом обычном образе: в простой одежде, с легким мейкапом и нарочито небрежной укладкой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шэрон Стоун

Фото: Dpa

Место кутюрных нарядов и затейливого стайлинга заняла обыкновенная белая майка-«алкоголичка». Внутри фотосессия еще ярче: Стоун перевоплощается в слегка бунтарские, но соблазнительные образы. На обложке лицо актрисы выглядит максимально естественно — с небольшим количеством ретуши, легким румянцем и акцентом на глазах.

В интервью Шэрон рассказала о своей жизни, ранние годы которой были непростыми. Она выросла в Пенсильвании в многодетной семье. Жестокость отца, насилие со стороны деда, нехватка материнской заботы навсегда оставили след в ее душе. Стоун с детства мечтала выбраться из этого, поэтому в 19 лет уехала в Нью-Йорк и сделала первые шаги к модельной карьере. Актриса признается, что она неидеальна и тоже совершает ошибки и признает их: «Быть молчаливой созависимой девчонкой — нездоровая роль».

Фото: Eric Michael Roy

Не так давно мир потрясли фото Роберта Паттинсона на обложке известного глянца. Актер снялся с разбитым носом, взъерошенными волосами и серебряными коронками. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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