Эдвард Каллен уже не тот: Роберт Паттинсон появился на обложке глянца с разбитым носом

В преддверии предстоящего фильма «Бэтмен», где актер играет главную роль, Роберт Паттинсон появился на обложке американской версии глянцевого журнала для мужчин. Для фотосессии актер примерил на себя образ настоящего панка, в очередной раз доказав, что подлецу все к лицу.

На первой из двух обложек, актер позирует в кислотно-зеленом пиджаке Dior Men. Второй образ, мы уверены, точно был вдохновлен аутфитами фронтменов британских рок-групп 70-х и стилем героя фильма «Бойцовский клуб» Тайлера Дердена — это простая белая майка Burberry и — главная фишка — серебряные коронки. Завершающая деталь обоих образов — массивные цепи из серебра.