passion.ru
1 мин.

Эдвард Каллен уже не тот: Роберт Паттинсон появился на обложке глянца с разбитым носом

Исполнитель роли Эдварда Каллена из фильма «Сумерки» не часто радует поклонниц свежими фотосессиями. Однако в этот раз голливудский красавец разошелся не на шутку. 35-летний актер Роберт Паттинсон сверкнул серебряными коронками и показал разбитый нос на обложке нового номера журнала GQ. Смотрим свежие фото Роберта и вместе восхищаемся звездным красавцем.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Роберт Паттинсон

Фото: Global Look Press

В преддверии предстоящего фильма «Бэтмен», где актер играет главную роль, Роберт Паттинсон появился на обложке американской версии глянцевого журнала для мужчин. Для фотосессии актер примерил на себя образ настоящего панка, в очередной раз доказав, что подлецу все к лицу.

На первой из двух обложек, актер позирует в кислотно-зеленом пиджаке Dior Men. Второй образ, мы уверены, точно был вдохновлен аутфитами фронтменов британских рок-групп 70-х и стилем героя фильма «Бойцовский клуб» Тайлера Дердена — это простая белая майка Burberry и — главная фишка — серебряные коронки. Завершающая деталь обоих образов — массивные цепи из серебра.

К слову о самых стильных красавцах: ранее мы писали о модных уловках мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: Global Look Press / Instagram @gq

Новости партнеров
О чем говорят