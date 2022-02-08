Эдвард Каллен уже не тот: Роберт Паттинсон появился на обложке глянца с разбитым носом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
В преддверии предстоящего фильма «Бэтмен», где актер играет главную роль, Роберт Паттинсон появился на обложке американской версии глянцевого журнала для мужчин. Для фотосессии актер примерил на себя образ настоящего панка, в очередной раз доказав, что подлецу все к лицу.
На первой из двух обложек, актер позирует в кислотно-зеленом пиджаке Dior Men. Второй образ, мы уверены, точно был вдохновлен аутфитами фронтменов британских рок-групп 70-х и стилем героя фильма «Бойцовский клуб» Тайлера Дердена — это простая белая майка Burberry и — главная фишка — серебряные коронки. Завершающая деталь обоих образов — массивные цепи из серебра.
К слову о самых стильных красавцах: ранее мы писали о модных уловках мужчин, перед которыми не устоит ни одна женщина. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: Global Look Press / Instagram @gq