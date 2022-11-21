В каких цветах встречать Новый 2023 год, чтобы привлечь удачу

Наступающий 2023 год пройдёт под знаком Чёрного Водяного Кролика. Астрологи предупреждают: не надевайте в новогоднюю ночь вызывающие наряды и яркие цвета, иначе вы рискуете спугнуть этого зверька, а вместе с ним и всю удачу грядущего года.

При выборе наряда отдавайте предпочтение натуральным тканям: Кролик не любит синтетику. Также у хозяина 2023 года есть и свои любимые цвета. Речь идёт про серую, голубую, розовую и белую палитру. Мы видим, что это – преимущественно естественные цвета. Если вам всё-таки хочется добавить красок в главную ночь года, то остановитесь на синих, фиолетовых или чёрных нарядах.

Помните: как Новый год встретишь – так его и проведёшь, поэтому очень важно, чтобы Водяной Кролик оценил ваш образ.

Ранее журналистка Надежда Стрелец назвала предмет гардероба, который затмит однообразные платья в праздничную ночь. Подробности читайте в этой статье.