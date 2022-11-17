В чем встречать Новый год: назван предмет гардероба, затмивший однообразные платья

Надежду Стрелец по праву можно считать одной из самых модных девушек страны. И это совсем не удивительно: журналистка долгое время проработала в глянцевом издании, а среди ее близких друзей известные стилисты Александр Рогов и ALEKO. В своём Telegram-канале Надежда решила сделать подборку нарядов, в которых можно встретить главную ночь года. К слову, там не оказалось ни одного платья.

Стрелец убеждена, что главный тренд предстоящего праздника – блестящие брюки. Они могут быть из металлизированной ткани, со стразами или люрексом. Надежда подсказала, с чем носить такой яркий элемент гардероба. Оказывается, брюки будут отлично сочетаться с однотонной футболкой, оверсайз-свитером, а для самых смелых образ можно добавить таким же сверкающим топом.

«В таком наряде удобно танцевать до утра, а также можно будет носить на вечеринки и после боя курантов», – резюмировала журналистка.