В духе гранжа: Кэти Холмс вышла в свет в мятом топе и с пятнами на брюках

Носить монохромный белый — талант. И кипенная двойка из укороченных брюк на резинке и топа-лонгслива — явно не для поездки в автосервис, куда Холмс и отправилась. А по дороге, видимо, решила побаловать себя хот-догом или как минимум кусочком вишневого пирога. Гастрономические радости оставили пятна на одежде, но не на репутации модницы. Компенсировали нарочито небрежный образ остромодные сандалии-пантолеты, бейсболка и любимые узкие очки в черепаховой оправе.

Такие шалости за актрисой замечены не впервые. Не так давно звезда вышла на прогулку в домашних трениках и правильно сделала. Главное — комфорт, и ставка на него никогда не проигрывает. Подробности с фото — на Passion.ru.