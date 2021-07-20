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В духе гранжа: Кэти Холмс вышла в свет в мятом топе и с пятнами на брюках

Кэти Холмс закрепила за собой статус фэшионистки и теперь может расслабиться. Что, впрочем, и делает, разгуливая по Нью-Йорку в одежде, которая с радостью бы подружилась со стиральной машиной и отпаривателем. На этот раз под прицелом оказался totat white, в котором и правда крайне тяжело оставаться опрятной весь день.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Носить монохромный белый — талант. И кипенная двойка из укороченных брюк на резинке и топа-лонгслива — явно не для поездки в автосервис, куда Холмс и отправилась. А по дороге, видимо, решила побаловать себя хот-догом или как минимум кусочком вишневого пирога. Гастрономические радости оставили пятна на одежде, но не на репутации модницы. Компенсировали нарочито небрежный образ остромодные сандалии-пантолеты, бейсболка и любимые узкие очки в черепаховой оправе.

Такие шалости за актрисой замечены не впервые. Не так давно звезда вышла на прогулку в домашних трениках и правильно сделала. Главное — комфорт, и ставка на него никогда не проигрывает. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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