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Без комплексов: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку в домашних трениках

Пока на Лазурном побережье гремит Каннский кинофестиваль и все восхищаются произведениями высокой моды, мы переносимся в свободолюбивый Нью-Йорк, где папарацци недавно поймали прогуливающуюся Кэти Холмс. Актриса, претендующая на звание одной из главных фэшионисток, решила не тратить время на сложносочиненный образ и нарядилась проще простого.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кэти Холмс

Фото: Eastnews

Холмс вышла на улицы мегаполиса в максимально расслабленном аутфите на основе трикотажных треников низкой посадки. К ним — нарочито небрежный топ цвета Барби, пара кожаных пантолетов (к слову, не теряющих актуальность из сезона в сезон) и любимый текстильный шопер, смиренно вмещающий все необходимое. Главное — всегда держать при себе остромодные очки в черепаховой оправе а-ля винтаж.

Даже в простых образах Кэти Холмс всегда на высоте. Во главе угла чаще всего база — джинсы правильной посадки, бланковые футболки и рубашки. Мы собрали хронику образов актрисы, а заодно проверили, легко ли повторить сразу три ее аутфита. Что получилось — читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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