Без комплексов: Кэти Холмс прогулялась по Нью-Йорку в домашних трениках
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Холмс вышла на улицы мегаполиса в максимально расслабленном аутфите на основе трикотажных треников низкой посадки. К ним — нарочито небрежный топ цвета Барби, пара кожаных пантолетов (к слову, не теряющих актуальность из сезона в сезон) и любимый текстильный шопер, смиренно вмещающий все необходимое. Главное — всегда держать при себе остромодные очки в черепаховой оправе а-ля винтаж.
Даже в простых образах Кэти Холмс всегда на высоте. Во главе угла чаще всего база — джинсы правильной посадки, бланковые футболки и рубашки. Мы собрали хронику образов актрисы, а заодно проверили, легко ли повторить сразу три ее аутфита. Что получилось — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook
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