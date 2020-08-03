В чем занимаются спортом Бабкина, Бондарчук и другие звезды за 40

Даже в самом плотном графике звезды находят время на тренировки и выполняют их с завидной регулярностью. Приобщиться к активному образу жизни Надежда Бабкина решила с помощью самоката, Светлана Бондарчук активно занимается йогой и колесит по живописным просторам на велосипеде, а Валерия неустанно делится новыми упражнениями на тренажерах. Смотрим, какие образы выбирают звездные модницы, чтобы выглядеть эффектно даже на изнурительном кардио!