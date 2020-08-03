В чем занимаются спортом Бабкина, Бондарчук и другие звезды за 40
Фото: Instagram @a030aa
Надежда Бабкина вернулась с отдыха в Крыму с новыми силами и навыками. 70-летняя народная артистка освоила электросамокат, а для прогулки на нем выбрала образ total black с яркими акцентами — рубашкой с принтом в зигзагообразную полоску и шлепанцы насыщенного красного цвета.
Светлана Бондарчук определенно знает, как носить oversize. Светская львица отправилась кататься на велосипеде, вооружившись гиперобъемной толстовкой, базовой белой футболкой и остромодными джинсами а-ля винтаж. Для йоги бизнесвумен выбирает ультраоблегающие комбинезоны, которые выгодно подчеркивают формы.
Выглядеть в 43 на 20 — настоящая суперспособность Инны Маликовой. Певица сразила поклонников наповал ярким фото в своем Instagram, на котором позирует в крошечных шортах цвета розовой пудры и коротком спортивном топе. «После отдыха вернулась полноценно к спортрежиму. Стараюсь максимально заниматься на улице, пока есть такая возможность. Ведь что может быть лучше пробежки на свежем воздухе?» — поделилась звезда.
Не жалеет себя ни капли и Валерия — звезда не только не пропускает тренировки, но и успевает мотивировать подписчиков. Для занятий артистка выбирает базовые трикотажные футболки и облегающие легинсы, а иногда и дразнит фанатов фото в коротких шортах и топах, хвастаясь рельефным прессом.
Ирина Салтыкова делает ставку на комфорт и выбирает незатейливые спортивные сочетания. На битву с лишними калориями певица выходит в простых легинсах и свободной футболке.
Яна Рудковская пробует себя в серфинге, и одно можно сказать наверняка: слитный купальник, стильная бейсболка и естественные локоны, слегка взъерошенные ветром, ей определенно к лицу.
Выполнять асаны йоги Анфиса Чехова взялась с завидным энтузиазмом и как всегда эффектно. Для занятия телеведущая выбрала наряд весьма необычный — латексный комбинезон антрацитового цвета.
Наталья Штурм не первый раз признается в любви к спорту и продолжает прорабатывать каждую мышцу пресса. На новые результаты певицу, по всей видимости, вдохновляют яркие цвета во главе с неоновой фуксией.
Американская модель Кайли Дженнер не первый раз появляется в облегающих комбинезонах в ленте Instagram. Аппетитные формы звезды не всем приходятся по вкусу: недавно ее раскритиковали за очередной наряд с эффектом «второй кожи» и туго затянутый корсет. Подробнее — на Passion.ru.
Фото: Instagram
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