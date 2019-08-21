«В центре внимания»: 46-летняя Наташа Королева в молодежном образе вышла в свет с 17-летним сыном Архипом и его 24-летней девушкой

Не первый день поклонники творчества Наташи Королевой, а также СМИ и любопытствующие обсуждают 24-летнюю возлюбленную ее 17-летнего сына. Судя по всему, звездная мама совершенно не против этого союза: на недавней премьере фильма «Эбигейл», которая состоялась в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь», все трое появились вместе.
Наташа выбрала задорный молодежный образ: меховые «шлепки», рваное «мини», футболку D&G с надписью «модный грешник» и сумку Chanel.
Однако все взгляды были обращены на ее спутников. «В центре внимания», — прокомментировал Архип, который выбрал расслабленный стиль.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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