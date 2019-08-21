Изящная Куркова, сияющая Асмус, беременная Кузнецова и другие звезды на премьере фильма «Эбигейл»

Поздравления гостей принимали продюсеры Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк, режиссер Александр Богуславский, актеры Артем Ткаченко, Равшана Куркова, Никита Тарасов и другие члены команды фильма. По красной дорожке, помимо создателей ленты, прошли звездные гости премьеры: Лев Лещенко, Наташа Королева, Кристина Асмус, Агния Кузнецова и многие другие.
Фото: Пресс-служба / Геннадий Авраменко
В киноцентре была воссоздана магическая атмосфера ленты: оркестровая музыка готовила зрителей к эпическим событиям фильма, иллюзионисты развлекали магическими трюками, а при входе в зал инспекторы, сошедшие с экрана, создавали впечатление, будто собравшиеся уже оказались в сказочном мире.
Новая лента рассказывает о молодой девушке Эбигейл, живущей в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…
Фэнтези «Эбигейл» можно будет увидеть в широком прокате уже 22 августа. Купить билеты на фильм можно здесь.
Текст: пресс-служба
Фото: пресс-служба / Геннадий Авраменко
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