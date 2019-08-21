Изящная Куркова, сияющая Асмус, беременная Кузнецова и другие звезды на премьере фильма «Эбигейл»

Новая лента рассказывает о молодой девушке Эбигейл, живущей в городе, границы которого закрыли много лет назад из-за эпидемии загадочной болезни. Отец Эбби был одним из заболевших — и его забрали, когда ей было шесть лет. Пойдя наперекор властям, чтобы разыскать отца, Эбби узнает о том, что ее город на самом деле полон магии. И в ней самой пробуждаются необыкновенные магические способности…

Фэнтези «Эбигейл» можно будет увидеть в широком прокате уже 22 августа. Купить билеты на фильм можно здесь.