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Утяшева примерила образ строгой учительницы для свидания с Волей

Недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля отметили годовщину свадьбы — 9 лет в браке. В честь важной даты пара отправилась в романтическое путешествие в Париж, который сейчас остается роскошью для многих из-за ограничений. Привет поклонникам и хейтерам звезды передали с выставки европейских художников, где любовались Ван Гогом и пародировали знаменитый сюжет Пикассо.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Instagram @liasanutiasheva

С собой гимнастка захватила целый арсенал модных трофеев от авторитетных брендов. Для похода в музей Ляйсан выбрала классику Dior, вокруг которой выстроила образ эффектной учительницы. В основе — пышная миди-юбка А-силуэта и приталенный жакет в лучших традициях диоровского new look.

Дополнили образ базовая водолазка, плотные черные колготки и остромодные лоферы монструозной формы — высокие и на брутальной тракторной подошве. Обувь спортсменки не дает покоя фолловерам: многие не упустили возможности покритиковать тренд и высказать, что пара, по их мнению, портит образ.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Ляйсан Утяшева и Павел Воля

Фото: Instagram @liasanutiasheva

В честь годовщины Ляйсан Утяшева поделилась драйвовыми снимками с Павлом Волей, где комик позировал в неожиданном образе с ярким макияжем. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram

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