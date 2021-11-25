Утяшева примерила образ строгой учительницы для свидания с Волей

С собой гимнастка захватила целый арсенал модных трофеев от авторитетных брендов. Для похода в музей Ляйсан выбрала классику Dior, вокруг которой выстроила образ эффектной учительницы. В основе — пышная миди-юбка А-силуэта и приталенный жакет в лучших традициях диоровского new look.

Дополнили образ базовая водолазка, плотные черные колготки и остромодные лоферы монструозной формы — высокие и на брутальной тракторной подошве. Обувь спортсменки не дает покоя фолловерам: многие не упустили возможности покритиковать тренд и высказать, что пара, по их мнению, портит образ.