Утеплилась: Елена Перминова примерила меховые сандалии за 30 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
В ключевой роли образа — шерстяной блейзер объемного силуэта из архивных коллекций Christian Dior. Перминова поймала его на международной ресейл-платформе и дождалась винтажную диковину прямиком из Мексики. В пару к нему — главные сандалии сезона: объемные пантолеты из кожи с меховой стелькой из коллаборации бренда Gia Borghini и инфлюенсера Перниль Тейсбек. Приобрести такие же можно и сейчас, обойдется пара около 30 000 рублей. Кстати, сама Перниль заметила обувку собственного дизайна и оставила комментарий.
Дополняет look плетеная микросумка Mini Jodie от Bottega Veneta стоимостью 130 000 рублей. А завершают стильные очки-маска и акцентные украшения в виде цепей.
Фото: Instagram @lenaperminova
Среди любительниц винтажа и Ким Кардашьян, которая недавно, не испугавшись 32-градусной жары, гуляла по Манхэттену в кожаных брюках 17-летней давности. Подробности с фото ищите на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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