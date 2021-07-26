Утеплилась: Елена Перминова примерила меховые сандалии за 30 000 рублей

В ключевой роли образа — шерстяной блейзер объемного силуэта из архивных коллекций Christian Dior. Перминова поймала его на международной ресейл-платформе и дождалась винтажную диковину прямиком из Мексики. В пару к нему — главные сандалии сезона: объемные пантолеты из кожи с меховой стелькой из коллаборации бренда Gia Borghini и инфлюенсера Перниль Тейсбек. Приобрести такие же можно и сейчас, обойдется пара около 30 000 рублей. Кстати, сама Перниль заметила обувку собственного дизайна и оставила комментарий.

Дополняет look плетеная микросумка Mini Jodie от Bottega Veneta стоимостью 130 000 рублей. А завершают стильные очки-маска и акцентные украшения в виде цепей.