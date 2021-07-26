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Утеплилась: Елена Перминова примерила меховые сандалии за 30 000 рублей

Елена Перминова показала, как миксовать винтаж и остромодные новинки сезона в одном образе. В фокусе — total look цвета кофе, в котором безупречно все: от сочетания деталей до бесконечно длинных ног модели. Разбираемся, что к чему, и берем некоторые трюки на заметку для практики в ближайшем будущем!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Перминова

Фото: Instagram @lenaperminova

В ключевой роли образа — шерстяной блейзер объемного силуэта из архивных коллекций Christian Dior. Перминова поймала его на международной ресейл-платформе и дождалась винтажную диковину прямиком из Мексики. В пару к нему — главные сандалии сезона: объемные пантолеты из кожи с меховой стелькой из коллаборации бренда Gia Borghini и инфлюенсера Перниль Тейсбек. Приобрести такие же можно и сейчас, обойдется пара около 30 000 рублей. Кстати, сама Перниль заметила обувку собственного дизайна и оставила комментарий.

Дополняет look плетеная микросумка Mini Jodie от Bottega Veneta стоимостью 130 000 рублей. А завершают стильные очки-маска и акцентные украшения в виде цепей.

Детали образа Елены Перминовой

Детали образа Елены Перминовой

Фото: Instagram @lenaperminova

Среди любительниц винтажа и Ким Кардашьян, которая недавно, не испугавшись 32-градусной жары, гуляла по Манхэттену в кожаных брюках 17-летней давности. Подробности с фото ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @lenaperminova

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