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Успенская примерила образ жены султана — с короной и в шелках

На фоне бурных обсуждений отношений Любови Успенской с дочерью, королева шансона не упускает возможность покрасоваться в новом амплуа. На этот раз 67-летняя артистка заручилась поддержкой стилистов и повторила образ героини Мерьем Узерли Хюррем Султан из сериала «Великолепный век». Сходство восхитило и поклонников, и звездных коллег во главе с Анитой Цой и певицей Славой.