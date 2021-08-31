Успенская примерила образ жены султана — с короной и в шелках
На фоне бурных обсуждений отношений Любови Успенской с дочерью, королева шансона не упускает возможность покрасоваться в новом амплуа. На этот раз 67-летняя артистка заручилась поддержкой стилистов и повторила образ героини Мерьем Узерли Хюррем Султан из сериала «Великолепный век». Сходство восхитило и поклонников, и звездных коллег во главе с Анитой Цой и певицей Славой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
Успенская нарядилась в будуарные шелка с головы до ног. Исполнительница надела соблазнительный черный халат-кимоно с декором из белого кружева, смело распахнув его для домашней фотосессии. Из-под его интригующе выглянуло бра в винтажном стиле. Дополнила образ любимой жены султана увесистая корона, щедро инкрустированная мерцающими камнями.
Любовь Успенская / Instagram @uspenskayalubov_official
Не так давно со слов инсайдеров стало известно, что дочь Любви Успенской снова попала в лечебницу. Сама же Татьяна Плаксина прокомментировала слухи иначе. Что на самом деле случилось в семье исполнительницы — читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @uspenskayalubov_official
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