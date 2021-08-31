Напугавшая поклонников дочь Успенской вышла на связь и объяснила, что с ней случилось
В начале недели Татьяна Плаксина удивила своих подписчиков неожиданным сообщением — у нее отобрали телефон и держат взаперти.
Позже «СтарХит», ссылаясь на друзей звезды, сообщил, что Успенская положила дочь в больницу.
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Фото: @pacha_tati
«На днях Люба отправила дочь в клинику, Таню увезли туда из загородного дома ближе к ночи, — рассказали «СтарХиту» в окружении артистки. — Между мамой и дочкой опять начались недопонимания, конфликты, поэтому было принято решение, что девушке нужно поработать со специалистами. По правилам учреждения у нее забрали средства связи. Выдают их там только по часам и не каждый день», — говорилось в сообщении.
Также в Сети появились слухи о том, что отношения певицы и ее дочери снова разладились.
Однако сегодня Татьяна вышла на связь и записала видеообращение к поклонникам — и рассказала, что с ней все хорошо, а ее Instagram взломали.
«На этих днях были неполадки с Инстаграмом, его кто-то взломал. Сейчас я дома, все хорошо, репетирую, готовлюсь к концерту и к новой встрече с вами. Очень вас люблю и ценю», — сказала она.
Поклонники поддержали девушку и заявили, что надеются вскоре увидеть ее на сцене.
Фото: Instagram Любовь Успенской, Татьяны Плаксиной, Starface
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