Напугавшая поклонников дочь Успенской вышла на связь и объяснила, что с ней случилось

Также в Сети появились слухи о том, что отношения певицы и ее дочери снова разладились.

Однако сегодня Татьяна вышла на связь и записала видеообращение к поклонникам — и рассказала, что с ней все хорошо, а ее Instagram взломали.

«На этих днях были неполадки с Инстаграмом, его кто-то взломал. Сейчас я дома, все хорошо, репетирую, готовлюсь к концерту и к новой встрече с вами. Очень вас люблю и ценю», — сказала она.

Поклонники поддержали девушку и заявили, что надеются вскоре увидеть ее на сцене.