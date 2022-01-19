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Умер Андре Леон Телли — одна из самых влиятельных персон мира моды

В модном мире новости неутешительные: ушел из жизни Андре Леон Телли — один из ключевых игроков индустрии, знаменитый fashion-журналист, редактор журнала Vogue и бывший главный редактор российской версии глянцевого издания Numéro. Телли умер в больнице в Нью-Йорке, причины смерти пока не разглашаются.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Андре Леон Телли

Фото: Globallook

В журналистском портфолио модного деятеля — должности в самых влиятельных изданиях. В одном из интервью он назвал своими наставниками Анну Винтур, Диану Вриланд и самого Энди Уорхола. С художником он познакомился в 70-х, когда устроился к нему в журнал Interview. Телли запомнился не только своим эпатажным стилем (его расшитые кафтаны трудно было не заметить на front row рядом с Винтур). Именно он ввел тренд на разнообразные типажи в глянцевых съемках и повысил интерес к темнокожим моделям.

Грейс Коддингтон, Анна Винтур, Андре Леон Телли

Грейс Коддингтон, Анна Винтур, Андре Леон Телли

Фото: Eastnews

Не так давно индустрию моды потрясла еще одна крупная потеря: в возрасте 41 года скончался Вирджил Абло — креативный директор мужской линейки Louis Vuitton, основатель любимого бренда молодежи Off-White и любимец Канье Уэста. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews

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