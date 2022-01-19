Умер Андре Леон Телли — одна из самых влиятельных персон мира моды

В журналистском портфолио модного деятеля — должности в самых влиятельных изданиях. В одном из интервью он назвал своими наставниками Анну Винтур, Диану Вриланд и самого Энди Уорхола. С художником он познакомился в 70-х, когда устроился к нему в журнал Interview. Телли запомнился не только своим эпатажным стилем (его расшитые кафтаны трудно было не заметить на front row рядом с Винтур). Именно он ввел тренд на разнообразные типажи в глянцевых съемках и повысил интерес к темнокожим моделям.