Умер Андре Леон Телли — одна из самых влиятельных персон мира моды
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
В журналистском портфолио модного деятеля — должности в самых влиятельных изданиях. В одном из интервью он назвал своими наставниками Анну Винтур, Диану Вриланд и самого Энди Уорхола. С художником он познакомился в 70-х, когда устроился к нему в журнал Interview. Телли запомнился не только своим эпатажным стилем (его расшитые кафтаны трудно было не заметить на front row рядом с Винтур). Именно он ввел тренд на разнообразные типажи в глянцевых съемках и повысил интерес к темнокожим моделям.
Фото: Eastnews
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Фото: Globallook / Dpa / Eastnews