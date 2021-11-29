Умер Вирджил Абло — главный модный революционер и любимец Канье Уэста

Любопытно, что у Абло даже не было профильного образования. Зато все, к чему он прикасался, в буквальном смысле превращалось в золото — даже знаменитая хозяйственная сумка из IKEA. Знаковым в его жизни стало знакомство и дружба с Канье Уэстом в 2000-х. Рэпер заметил талант и передал ему должность креативного директора своей компании Donda.

Вирджил Абло стал новым Энди Уорхолом. В прошлом столетии Уорхол превратил консервную банку с томатным супом в произведение искусства. В этом Абло расклеивал логотипы на самые простые вещи и, продавая их за тысячи долларов, еще раз доказал, что при удачной маркетинговой тактике люди готовы купить что угодно.