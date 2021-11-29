Умер Вирджил Абло — главный модный революционер и любимец Канье Уэста
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Любопытно, что у Абло даже не было профильного образования. Зато все, к чему он прикасался, в буквальном смысле превращалось в золото — даже знаменитая хозяйственная сумка из IKEA. Знаковым в его жизни стало знакомство и дружба с Канье Уэстом в 2000-х. Рэпер заметил талант и передал ему должность креативного директора своей компании Donda.
Вирджил Абло стал новым Энди Уорхолом. В прошлом столетии Уорхол превратил консервную банку с томатным супом в произведение искусства. В этом Абло расклеивал логотипы на самые простые вещи и, продавая их за тысячи долларов, еще раз доказал, что при удачной маркетинговой тактике люди готовы купить что угодно.
Вирджилу удалось перевернуть индустрию моды с ног на голову. За смелость и бесконечный поток взрывных идей его недолюбливали коллеги, но какая разница, если за каждым мерчем дизайнера стояли толпы. Он объединил высокую моду и стритвир. Хотя от этого одежда с подиума не стала дешевле, за ней охотился весь мир — даже те, кому приходилось подолгу копить на сапоги Made For Walking.
Фото: Globallook