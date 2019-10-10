Ультракороткая длина и фасон по фигуре: пышнотелая кузина в мини-платье испортила свадебные фото молодоженов
«Кто-нибудь может отретушировать наряд моей кузины? Спрятать ее бюст, сделать ее платье длиннее, а живот — меньше. Я заплачу 3 доллара автору самой удачной версии», — написала огорченная невеста в своем профиле, как сообщает The Sun. Для торжественного мероприятия женщина выбрала ультракороткое облегающее платье из тонкого эластичного трикотажа с нескромным декольте.
Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Тучная кузина в облегающем платье явно выделилась на общих семейных снимках. «Она не могла выбрать длину хотя бы до колен?!», «Такое чувство, что она надела купальный костюм. Это ужасно!» — комментируют подписчики.
Ранее мы рассказывали о мрачных нарядах подружек невесты, которые стали предметом острой критики в Сети, — об этом читайте на Passion.ru.
Фото: Vostock-photo, Facebook
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