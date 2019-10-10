passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Ультракороткая длина и фасон по фигуре: пышнотелая кузина в мини-платье испортила свадебные фото молодоженов

Кузина пришла на свадьбу в нескромном облегающем платье, которое подчеркнуло каждый изгиб ее тела. Увидев свадебные фотографии, невеста опубликовала пост в Сети с просьбой отретушировать фигуру родственницы за вознаграждение.

«Кто-нибудь может отретушировать наряд моей кузины? Спрятать ее бюст, сделать ее платье длиннее, а живот — меньше. Я заплачу 3 доллара автору самой удачной версии», — написала огорченная невеста в своем профиле, как сообщает The Sun. Для торжественного мероприятия женщина выбрала ультракороткое облегающее платье из тонкого эластичного трикотажа с нескромным декольте.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Тучная кузина в облегающем платье явно выделилась на общих семейных снимках. «Она не могла выбрать длину хотя бы до колен?!», «Такое чувство, что она надела купальный костюм. Это ужасно!» — комментируют подписчики.

Ранее мы рассказывали о мрачных нарядах подружек невесты, которые стали предметом острой критики в Сети, — об этом читайте на Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, Facebook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!