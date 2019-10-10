Ультракороткая длина и фасон по фигуре: пышнотелая кузина в мини-платье испортила свадебные фото молодоженов

Тучная кузина в облегающем платье явно выделилась на общих семейных снимках. «Она не могла выбрать длину хотя бы до колен?!», «Такое чувство, что она надела купальный костюм. Это ужасно!» — комментируют подписчики.

Ранее мы рассказывали о мрачных нарядах подружек невесты, которые стали предметом острой критики в Сети, — об этом читайте на Passion.ru.