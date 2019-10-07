Черные платья подружек невесты подверглись насмешкам в Сети: «Как пластиковые пакеты для мусора»

Пользователи Сети не сдерживали эмоций. «У меня слишком много вопросов по поводу этого фото…», «Что на них надето?!», «Напоминает черные пластиковые пакеты для мусора» – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о свадьбе, на которую одна из гостей надела розовое платье с вырезом, вызвавшим у пользователей ассоциацию с пикантным органом – об этом читайте здесь.