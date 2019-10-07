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Черные платья подружек невесты подверглись насмешкам в Сети: «Как пластиковые пакеты для мусора»

Американская невеста отказалась от традиционной для свадьбы гаммы белых и пастельных оттенков, подготовив для подружек особый дресс-код. Девушки, одетые в траурный черный с ног до головы, подверглись острой критике и насмешкам в Сети.

Для подружек невесты были выбраны платья макси из черного атласа. Модели были разных фасонов: с бретелями и без, с V-образным вырезом, лифом-халтером и даже с вместительными карманами. Образы двоих дополняли шелковые шали в тон. Любопытно, что вместо элегантных туфель на каблуке девушки обули спортивные кроссовки разных оттенков голубого.

Фото: Facebook/thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Пользователи Сети не сдерживали эмоций. «У меня слишком много вопросов по поводу этого фото…», «Что на них надето?!», «Напоминает черные пластиковые пакеты для мусора» – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о свадьбе, на которую одна из гостей надела розовое платье с вырезом, вызвавшим у пользователей ассоциацию с пикантным органом – об этом читайте здесь.

Фото: Vostock-photo, Facebook

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