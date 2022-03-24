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Украшения Елизаветы II и сумка 60-летней давности: как Кейт Миддлтон экономит на шопинге

Кейт Миддлтон давно взяла курс на осознанный шопинг и вам советует. Герцогиня донашивает вещи годами, заимствует украшения у Елизаветы II и обожает винтаж. В королевский тур монаршая особа прихватила с собой много модных трофеев из прошлого и демонстрирует их каждый день. Один из самых восхитительных — образ принцессы, в котором Кэтрин будто сошла со страниц книги сказок.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Представляем, как тщательно собирали герцогиню в тур и в скольких чемоданах уместились ее богатства. Чего стоит изумрудное платье Jenny Packham с открытыми плечами и бесчисленными слоями фатина! Дополнял наряд сет из украшений, принадлежащих королеве Елизавете II. Образ Миддлтон припасла для специального ужина в Королевском доме — резиденции генерал-губернатора Ямайки сэра Патрика Аллена.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Незадолго до этого Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с премьер-министром Эндрю Холнессом в Кингстоне. Герцогиня вышла в свет в белоснежном костюме Alexander McQueen, который разбавила морковной блузкой Ridley London и лодочками Jimmy Choo. Финальный штрих — плетеная сумка из рафии (винтаж 60-х годов).

Предыдущий, четвертый день королевского тура выдался насыщенным: встреча с делегацией, танцы на родине регги Тренчтауне и не только. Для одного из мероприятий герцогиня вооружилась жакетом, который приобрела еще в студенческие годы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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