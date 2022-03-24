Украшения Елизаветы II и сумка 60-летней давности: как Кейт Миддлтон экономит на шопинге

Незадолго до этого Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с премьер-министром Эндрю Холнессом в Кингстоне. Герцогиня вышла в свет в белоснежном костюме Alexander McQueen, который разбавила морковной блузкой Ridley London и лодочками Jimmy Choo. Финальный штрих — плетеная сумка из рафии (винтаж 60-х годов).

Предыдущий, четвертый день королевского тура выдался насыщенным: встреча с делегацией, танцы на родине регги Тренчтауне и не только. Для одного из мероприятий герцогиня вооружилась жакетом, который приобрела еще в студенческие годы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.