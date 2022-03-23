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40-летняя Кейт Миддлтон выгуляла жакет, купленный в студенческие годы

Королевский тур Кейт Миддлтон и принца Уильяма продолжается. Три дня супруги погружались в культуру Белиза, а теперь отправились на Ямайку, где герцогиня Кембриджская устроила настоящий модный показ. Сколько чемоданов прихватила с собой монаршая особа — остается только догадываться. Одно мы знаем наверняка: трофеев, достойных внимания, в багаже много!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон

Фото: Globallook

Делегация встретила королевских особ со всеми почестями. По алой ковровой дорожке Кейт дефилировала в белоснежных брюках и акцентном жакете Yves Saint Laurent, который приобрела в студенческие годы. Форму герцогини остается только позавидовать: жакет сидит безупречно даже после рождения троих детей. Дополнили образ классические лодочки и любимая сумка Mulberry.

Второй аутфит — эффектное платье Roksanda, которое было кастомизировано по заказу Кэтрин за круглую сумму в 1095 фунтов стерлингов. Солнечно-желтый цвет символизирует флаг Ямайки. Завершили look лодочки Aquazzura и элегантный клатч.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Фото: Globallook

Лот номер три — принтованный сарафан из бутика винтажной одежды Willow Hilson Vintage, купленный за 369 фунтов. В нем герцогиня отправилась в Тренчтаун — родину регги.

Кейт Миддлтон в винтажном сарафане Willow Hilson Vintage

Кейт Миддлтон в винтажном сарафане Willow Hilson Vintage

Фото: Globallook

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественное мероприятие на руинах Майя в Белизе. Герцогиня восхитила местных жителей выходом в платье, напоминающем обертку конфеты. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook

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