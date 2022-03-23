40-летняя Кейт Миддлтон выгуляла жакет, купленный в студенческие годы

Делегация встретила королевских особ со всеми почестями. По алой ковровой дорожке Кейт дефилировала в белоснежных брюках и акцентном жакете Yves Saint Laurent, который приобрела в студенческие годы. Форму герцогини остается только позавидовать: жакет сидит безупречно даже после рождения троих детей. Дополнили образ классические лодочки и любимая сумка Mulberry.

Второй аутфит — эффектное платье Roksanda, которое было кастомизировано по заказу Кэтрин за круглую сумму в 1095 фунтов стерлингов. Солнечно-желтый цвет символизирует флаг Ямайки. Завершили look лодочки Aquazzura и элегантный клатч.