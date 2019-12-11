Укороченные брюки и внушительные шпильки: королева Летиция показала безупречный образ для выхода в свет
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Фото: Globallook
Королева восхитила публику стильным образом, совместив классику и остромодные тренды. Что у мамы двоих детей получается безупречно – так это демонстрировать фигуру, подчеркивая стройность силуэтной одеждой!
Для выхода в свет Летиция выбрала черный джемпер, декорированный воланами с контрастным белым узором. Супруга испанского короля снова сделала ставку на бренды местного происхождения, и не прогадала – после ее появления джемпер премиум-марки Uterqüe раскупили с молниеносной скоростью. Образ был дополнен широкими укороченными брюками с высокой линией талии, а их тандем с верхом был скреплен кожаным ремнем. Завершили look характерные для стиля Летиции туфли-лодочки в оттенке серебристый металлик – снова на шпильках космической высоты!
Более дерзкий образ Летиция показала на торжественной церемонии вручения премии ABC в Мадриде. О том, как королева носит прозрачную сетку и роскошную бахрому, читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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