Укороченные брюки и внушительные шпильки: королева Летиция показала безупречный образ для выхода в свет

Более дерзкий образ Летиция показала на торжественной церемонии вручения премии ABC в Мадриде. О том, как королева носит прозрачную сетку и роскошную бахрому, читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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