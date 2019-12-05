Прозрачная сетка и бахрома: королева Летиция показала, как ставить акценты в монохромных образах

По случаю выхода в свет Летиция сделала акцентный макияж smokey eyes с накладными ресницами. Подчеркнули его увесистые бриллиантовые серьги, ослепительно сияющие при вспышках камер. Ранее мы рассказывали об эксперименте королевы с прической – на публичном мероприятии она превратила локоны средней длины в короткое каре. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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