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Прозрачная сетка и бахрома: королева Летиция показала, как ставить акценты в монохромных образах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Летиция Ортис и ее супруг король Филипп VI посетили торжественную церемонию вручения премии ABC в Мадриде. 47-летняя королева Испании снова показала мастерство составлять роскошные образы на основе лаконичных вещей и базовой цветовой гаммы.

Для светского выхода королева Летиция воспользовалась проверенным и беспроигрышным лайфхаком, сделав ставку на силуэтное платье черного цвета от Hugo Boss. Строгий фасон «футляр» обыгран крупной прозрачной сеткой, закрывающей плечи, и бахромой из длинных шелковых нитей. Образ в духе 1920-х годов королевская особа дополнила миниатюрным клатчем-минодьером с узнаваемым плетением Bottega Veneta и классическими лодочками на шпильке от Manolo Blahnik из кожи с тиснением под питона.

По случаю выхода в свет Летиция сделала акцентный макияж smokey eyes с накладными ресницами. Подчеркнули его увесистые бриллиантовые серьги, ослепительно сияющие при вспышках камер. Ранее мы рассказывали об эксперименте королевы с прической – на публичном мероприятии она превратила локоны средней длины в короткое каре. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook

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