Прозрачная сетка и бахрома: королева Летиция показала, как ставить акценты в монохромных образах
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Фото: Globallook
Для светского выхода королева Летиция воспользовалась проверенным и беспроигрышным лайфхаком, сделав ставку на силуэтное платье черного цвета от Hugo Boss. Строгий фасон «футляр» обыгран крупной прозрачной сеткой, закрывающей плечи, и бахромой из длинных шелковых нитей. Образ в духе 1920-х годов королевская особа дополнила миниатюрным клатчем-минодьером с узнаваемым плетением Bottega Veneta и классическими лодочками на шпильке от Manolo Blahnik из кожи с тиснением под питона.
По случаю выхода в свет Летиция сделала акцентный макияж smokey eyes с накладными ресницами. Подчеркнули его увесистые бриллиантовые серьги, ослепительно сияющие при вспышках камер. Ранее мы рассказывали об эксперименте королевы с прической – на публичном мероприятии она превратила локоны средней длины в короткое каре. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook
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