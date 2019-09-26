Творческий подход: невеста сшила свадебный комбинезон из старого вечернего платья

Вечернее платье-комбинация белого цвета с декором из кристаллов на лифе превратилось в комбинезон. Верх остался без изменений, а с низом пришлось поработать. В результате длинная юбка с разрезом превратилась в короткие шорты с карманами, края которых находчивая невеста украсила стразами. Фотографиями девушка поделилась в Сети, где модное hand-made-изобретение подверглось критике. «Зря испортила красивое платье», «Этот комбинезон испортил ее фигуру. Ужасно» – писали в комментариях.