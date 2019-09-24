В Сети высмеяли платье подружки невесты, напомнившее пользователям пикантный орган

Гостья выбрала обычный, на первый взгляд, вечерний наряд – облегающее платье в пол в оттенке персиковой пудры. Причиной насмешек и критики стал лиф в виде хомута, образующего мягкие драпировки. Глубокий вырез не оставил места для фантазии – пользователи Сети отметили, что он похож на «огромный пикантный орган», как сообщает Daily Star.
Фото: That's it, I'm wedding shaming/Facebook
Фолловеры не упустили шанса дать волю критике в сторону модного провала девушки. «Оделась, будто готовится к операции на сердце», «Если бы кто-то оделся так на мою свадьбу, я бы отправила обратно, чтобы сменить наряд», «Как она могла подумать, что это платье подходит для такого мероприятия, как свадьба?» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Vostock photo, Facebook
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