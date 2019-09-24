В Сети высмеяли платье подружки невесты, напомнившее пользователям пикантный орган

Фолловеры не упустили шанса дать волю критике в сторону модного провала девушки. «Оделась, будто готовится к операции на сердце», «Если бы кто-то оделся так на мою свадьбу, я бы отправила обратно, чтобы сменить наряд», «Как она могла подумать, что это платье подходит для такого мероприятия, как свадьба?» – пишут в комментариях.