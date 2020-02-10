Жакет нараспашку и дерзкий кружевной бра: Деми Мур вышла в свет в смелом образе
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Фото: Eastnews
На вечеринке накануне церемонии «Оскар» Мур появилась в стильном аутфите, построенном вокруг классического твидового костюма от Chanel.
Брюки-палаццо высокой посадки зарифмованы с двубортным блейзером, который звезда решила не застегивать. Из-под него виднелся миниатюрный бра из черного кружева. К комплекту были подобраны лаконичные туфли на каблуке, построенные на традиционном для Chanel контрасте черного и белого, и миниатюрная твидовая сумка. Финальные штрихи – мерцающие серьги-монограммы и стильные броулайнеры с прозрачными линзами.
Деми Мур выглядит восхитительно и демонстрирует прекрасную форму. О секретах красоты звезды, пластических операциях и других процедурах, которые сохраняют молодость актрисы, читайте на Passion.ru.
Фото: Eastnews, Globallook
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