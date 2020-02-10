Жакет нараспашку и дерзкий кружевной бра: Деми Мур вышла в свет в смелом образе

Деми Мур выглядит восхитительно и демонстрирует прекрасную форму. О секретах красоты звезды, пластических операциях и других процедурах, которые сохраняют молодость актрисы, читайте на Passion.ru.

Фото: Eastnews, Globallook

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