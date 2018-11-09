Увеличение груди, пластика лица и не только: как с годами менялась внешность Деми Мур

Деми Мур не любит говорить о своих пластических операциях, зато об изменениях в ее внешности не раз писали СМИ. А если посмотреть на фотографии актрисы в юности и молодости, а также внимательно рассмотреть Мур в фильмах разных лет, становится понятно, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. К примеру, ради роли в нашумевшем фильме «Стриптиз», в котором Деми демонстрирует себя во всей красе, раздеваясь на публике, она увеличила грудь. Десятью годами ранее актриса снялась в романтической драме «Что случилось прошлой ночью», там она тоже не раз обнажалась и демонстрировала куда менее пышный бюст.