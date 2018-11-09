Увеличение груди, пластика лица и не только: как с годами менялась внешность Деми Мур

Деми Мур не любит говорить о своих пластических операциях, зато об изменениях в ее внешности не раз писали СМИ. А если посмотреть на фотографии актрисы в юности и молодости, а также внимательно рассмотреть Мур в фильмах разных лет, становится понятно, что она не раз обращалась к пластическим хирургам. К примеру, ради роли в нашумевшем фильме «Стриптиз», в котором Деми демонстрирует себя во всей красе, раздеваясь на публике, она увеличила грудь. Десятью годами ранее актриса снялась в романтической драме «Что случилось прошлой ночью», там она тоже не раз обнажалась и демонстрировала куда менее пышный бюст.
Кроме маммопластики Деми Мур решилась на ринопластику, благодаря которой ее нос стал выглядеть изящнее, изменила форму лица, избавившись от пухлых щек и лишнего жира с помощью липосакции, сделала круговую подтяжку лица, а теперь регулярно борется с возрастными изменениями с помощью ботокса, различных уколов красоты и филлеров. Особенно актриса пристрастилась к пластике после тяжелого развода с Эштоном Катчером. Тогда, в 2011 году Катчер расстался с Мур и начал встречаться с Милой Кунис, которая на двадцать лет моложе Деми.
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Фото: DPA, kinopoisk, getty, globallookpress, eastnews