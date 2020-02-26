Миддлтон выбрала классическое твидовое платье от Eponine с V-образным вырезом, рукавами 3/4 и силуэтным верхом, подчеркнувшим стройную фигуру монаршей особы. Разбавить консервативный черный цвет герцогиня решила серебристыми лодочками Jimmy Choo, усыпанными мерцающим глиттером. Эти же туфли Миддлтон демонстрировала и на красной дорожке церемонии BAFTA в 2020 году – неудивительно, ведь «хрустальная» пара обошлась Кейт £525 (около 45 000 рублей), сообщает Daily Mail. К ним герцогиня подобрала блестящий клатч-минодьер. Кейт Миддлтон всячески поддерживает философию осознанного потребления и всегда не прочь сэкономить на нарядах. Поэтому герцогиня смело выходит в одежде из старых запасов и миксует дизайнерские вещи с масс-маркетом. О других стильных и бюджетных образах монаршей особы читайте на Passion.ru. Фото: GloballookПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!