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Трюк Бекхэм: Виктория Боня надела брюки не по размеру, чтобы «удлинить» ноги

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Слайд, который
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Виктория Боня

Фото: Instagram @victoriabonya

Викторию Бекхэм часто ловят на использовании одного и того же трюка: экс-участница Spice Girls не подшивает низы брюк. Вместо этого надевает каблуки повыше и берет ракурс на фото, с которого ноги кажутся бесконечными. Лайфхак для пары лишних сантиметров к росту использовала Виктория Боня, правда, за это и нарвалась на критику.

Ведущая приняла участие в новой съемке, для которой нарядилась в жемчужно-белый цвет с головы до ног. На ней — костюм с жакетом oversize поверх телесного бра и брюками с ультрадлинными низами, которые компенсирует запредельная высота шпилек. Акцент — миниатюрная сумка Pouch от Bottega Veneta, которая отлично сочетается с роскошным авто звезды.

Правда, в отличии от миссис Бекхэм, Виктория ответила на вопросы фолловеров одним видео и не оставила сомнений в своем умении балансировать на каблуках. Хотя многие и не упустили возможность нелестно отозваться о модных брюках ведущей.

Виктория Бекхэм

Фото: Instagram @victoriabeckham

Fashion-фиаско в образах Виктории Бекхэм — настоящая редкость. Сегодня дизайнер — признанная икона стиля, но и у нее бывают промахи. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Instagram @victoriabonya

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