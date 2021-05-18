Трюк Бекхэм: Виктория Боня надела брюки не по размеру, чтобы «удлинить» ноги
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriabonya
Ведущая приняла участие в новой съемке, для которой нарядилась в жемчужно-белый цвет с головы до ног. На ней — костюм с жакетом oversize поверх телесного бра и брюками с ультрадлинными низами, которые компенсирует запредельная высота шпилек. Акцент — миниатюрная сумка Pouch от Bottega Veneta, которая отлично сочетается с роскошным авто звезды.
Правда, в отличии от миссис Бекхэм, Виктория ответила на вопросы фолловеров одним видео и не оставила сомнений в своем умении балансировать на каблуках. Хотя многие и не упустили возможность нелестно отозваться о модных брюках ведущей.
Фото: Instagram @victoriabeckham
Fashion-фиаско в образах Виктории Бекхэм — настоящая редкость. Сегодня дизайнер — признанная икона стиля, но и у нее бывают промахи. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @victoriabonya
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