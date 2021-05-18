Трюк Бекхэм: Виктория Боня надела брюки не по размеру, чтобы «удлинить» ноги

Викторию Бекхэм часто ловят на использовании одного и того же трюка: экс-участница Spice Girls не подшивает низы брюк. Вместо этого надевает каблуки повыше и берет ракурс на фото, с которого ноги кажутся бесконечными. Лайфхак для пары лишних сантиметров к росту использовала Виктория Боня, правда, за это и нарвалась на критику.