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Тряхнем стариной! Пэрис Хилтон выгуляла платье из залежей 2000-х

40-летняя Пэрис Хилтон устроила дефиле по Беверли-Хиллз, вооружившись до зубов трендами из 2000-х. На фоне слухов о беременности королева нулевых вышла в свет в наряде, будто найденном в недрах гардеробной — по размеру и без видимых изменений в талии. Напомним, сейчас звезда состоит в отношениях с предпринимателем Картером Реумом, мечтает о детях и даже задумывается о процедуре ЭКО (по совету Ким Кардашьян).
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон

Фото: Eastnews

Пэрис выгуляла мерцающее платье лазурного цвета с асимметричной юбкой, экстремально глубоким вырезом (при отсутствии нижнего белья) и поясом с акцентной пряжкой в форме сердца. Дополнили наряд Барби из 2000-х брутальные туфли-слингбэки Rockstud из классической линейки Valentino. Финальный штрих — сумка, усыпанная кристаллами, с черепом на клапане, в котором нетрудно узнать почерк одного из любимых дизайнеров светской львицы Филиппа Плейна.

Тренды из прошлого возвращаются и имеют оглушительный успех. Например, обувь на платформе в духе диско восьмидесятых снова в списке фаворитов. Как звезды обыгрывают ее в своих образах — ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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