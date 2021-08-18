Тряхнем стариной! Пэрис Хилтон выгуляла платье из залежей 2000-х

Пэрис выгуляла мерцающее платье лазурного цвета с асимметричной юбкой, экстремально глубоким вырезом (при отсутствии нижнего белья) и поясом с акцентной пряжкой в форме сердца. Дополнили наряд Барби из 2000-х брутальные туфли-слингбэки Rockstud из классической линейки Valentino. Финальный штрих — сумка, усыпанная кристаллами, с черепом на клапане, в котором нетрудно узнать почерк одного из любимых дизайнеров светской львицы Филиппа Плейна.

Тренды из прошлого возвращаются и имеют оглушительный успех. Например, обувь на платформе в духе диско восьмидесятых снова в списке фаворитов. Как звезды обыгрывают ее в своих образах — ищите в материале Passion.ru.