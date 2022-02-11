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Трижды мама Блейк Лайвли пришла на премьеру с декольте до пояса

В Нью-Йорке прошел премьерный показ мюзикла Хью Джекмана «Музыкальный человек». Поддержать знаменитого друга на красной дорожке заглянула Блейк Лайвли, которая в последнее время все чаще предпочитает будни мамы светским выходам. Однако мероприятие Хью актриса пропустить не смогла, поэтому позаботилась о том, чтобы ее выход запомнился надолго.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Блейк Лайвли

Фото: GettyImages

Стилисты Лайвли поэкспериментировали на тему делового костюма и подтвердили, что главное в выборе — правильный фасон. Остальное классическая двойка из безупречно скроенных брюк и удлиненного блейзера сделает за вас.

Вариант Блейк бренд Sergio Hudson воплотил в насыщенном чернильном оттенке фиолетового. Дополнила образ атласная блузка, которая практически не оставила места для фантазии: декольте спускалось до пояса. В завершение — туфли, усыпанные кристаллами, и акцентные серьги-кисти.

Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй

Фото: Eastnews

Поздравить Хью Джекмана с премьерой пришла еще одна редкая гостья светских вечеров — Энн Хэтэуэй. Актриса выбрала total black с идеальными брюками-палаццо и крошечным топом-бюстье, а финальный штрих сделала сумкой Valentino в остромодном оттенке Very Peri.

О том, как его носят другие звезды, читайте в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook

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