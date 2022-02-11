Трижды мама Блейк Лайвли пришла на премьеру с декольте до пояса

Стилисты Лайвли поэкспериментировали на тему делового костюма и подтвердили, что главное в выборе — правильный фасон. Остальное классическая двойка из безупречно скроенных брюк и удлиненного блейзера сделает за вас.

Вариант Блейк бренд Sergio Hudson воплотил в насыщенном чернильном оттенке фиолетового. Дополнила образ атласная блузка, которая практически не оставила места для фантазии: декольте спускалось до пояса. В завершение — туфли, усыпанные кристаллами, и акцентные серьги-кисти.