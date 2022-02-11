Трижды мама Блейк Лайвли пришла на премьеру с декольте до пояса
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Стилисты Лайвли поэкспериментировали на тему делового костюма и подтвердили, что главное в выборе — правильный фасон. Остальное классическая двойка из безупречно скроенных брюк и удлиненного блейзера сделает за вас.
Вариант Блейк бренд Sergio Hudson воплотил в насыщенном чернильном оттенке фиолетового. Дополнила образ атласная блузка, которая практически не оставила места для фантазии: декольте спускалось до пояса. В завершение — туфли, усыпанные кристаллами, и акцентные серьги-кисти.
Фото: Eastnews
Поздравить Хью Джекмана с премьерой пришла еще одна редкая гостья светских вечеров — Энн Хэтэуэй. Актриса выбрала total black с идеальными брюками-палаццо и крошечным топом-бюстье, а финальный штрих сделала сумкой Valentino в остромодном оттенке Very Peri.
О том, как его носят другие звезды, читайте в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook