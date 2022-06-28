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Мода
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Требует жертв: Виктория Бекхэм выгуляла сапоги-чулки в 30-градусную жару

Виктория Бекхэм посетила модный показ бренда Jacquemus, который состоялся на просторах соляного карьера во французском Арле. Знаменитость себе не изменяет: даже на показ коллеги она пришла в total look из своей коллекции (напомним, что по негласному модному этикету приглашенные зачастую делают оммаж дизайнеру, наряжаясь в созданную им одежду). Рассказываем, что из этого получилось!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Бекхэм

Фото: Eastnews

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Несмотря на соль под ногами и жару, которая превысила 30 градусов, миссис Бекхэм выгуляла дерзкие сапоги-чулки со стрейчевыми голенищами (где они заканчиваются — интрига). К ним экс-участница Spice Girls добавила усовершенствованную (и очень соблазнительную) вариацию на тему маленького черного платья. Выбор пал в пользу атласной комбинации с прозрачными вставками. Дополнили образ плотный кроп-жакет графичного силуэта, клатч с ручкой-цепью и неизменные очки-маска.

По количеству упоминаний в Сети дизайнер перещеголяла даже Венсана Касселя и Тину Кунаки, которые не скрывали чувств перед объективами фотографов. Пожалуй, лучшая реклама бренда Victoria Beckham — сама Виктория Бекхэм.

Венсан Кассель и Тина Кунаки на показе Jacquemus

Венсан Кассель и Тина Кунаки на показе Jacquemus

Фото: Eastnews

Ранее мы обсуждали модные лайфхаки Виктории Бекхэм, Моники Беллуччи, Анджелины Джоли и других признанных икон стиля. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook

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