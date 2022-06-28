Требует жертв: Виктория Бекхэм выгуляла сапоги-чулки в 30-градусную жару

Несмотря на соль под ногами и жару, которая превысила 30 градусов, миссис Бекхэм выгуляла дерзкие сапоги-чулки со стрейчевыми голенищами (где они заканчиваются — интрига). К ним экс-участница Spice Girls добавила усовершенствованную (и очень соблазнительную) вариацию на тему маленького черного платья. Выбор пал в пользу атласной комбинации с прозрачными вставками. Дополнили образ плотный кроп-жакет графичного силуэта, клатч с ручкой-цепью и неизменные очки-маска.

По количеству упоминаний в Сети дизайнер перещеголяла даже Венсана Касселя и Тину Кунаки, которые не скрывали чувств перед объективами фотографов. Пожалуй, лучшая реклама бренда Victoria Beckham — сама Виктория Бекхэм.