Тотальный черный и кожаная микроюбка: Ирина Шейк в дерзком аутфите похвасталась стройными ногами
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Фото: Instagram
На одном из последних снимков в Intagram Шейк позирует на фоне гигантского плюшевого медведя. Ирина продемонстрировала смелый монохромный образ, взяв за основу лаконичные базовые вещи – однотонную водолазку, плотные черные колготки. Не заскучать от темной гаммы помогли текстуры. Шейк разбавила образ экстремально-короткой юбкой из кожи, чем подчеркнула бесконечные ноги. По-зимнему уютным аутфит сделала обувь – массивные белые ботинки в духе милитари, контрастирующие с общей гаммой.
Имея на вооружении пару модных советов, можно с легкостью повторить образ Ирины Шейк. Одеться как супермодель поможет материал Passion.ru.
Фото: Globallook, Instagram
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