Тотальный черный и кожаная микроюбка: Ирина Шейк в дерзком аутфите похвасталась стройными ногами

На одном из последних снимков в Intagram Шейк позирует на фоне гигантского плюшевого медведя. Ирина продемонстрировала смелый монохромный образ, взяв за основу лаконичные базовые вещи – однотонную водолазку, плотные черные колготки. Не заскучать от темной гаммы помогли текстуры. Шейк разбавила образ экстремально-короткой юбкой из кожи, чем подчеркнула бесконечные ноги. По-зимнему уютным аутфит сделала обувь – массивные белые ботинки в духе милитари, контрастирующие с общей гаммой.