Total black и томный взгляд: Лукерья Ильяшенко появилась на модной презентации
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Актриса в очередной раз совершила оммаж черному цвету: на презентации она появилась в базовой футболке и джинсах, а сверху накинула блейзер. Последний при правильном выборе заменит целый арсенал вещей на все случаи жизни: от светских мероприятий до офисных будней. Лукерья разбавила total black сетом из акцентных украшений — трудно было удержаться и не примерить трофеи из новой коллекции.
Для ее создания художник и ювелир Диана Джанелли искала вдохновение в человеке и его способности к творчеству. Лейтмотив коллекции — благодарность, заключенная в одно слово — «спасибо», сложенное из букв акростихотворения.
Фото: Пресс-служба
Тем временем в другой части столицы состоялось открытие выставки «Виктор Цой. Путь героя». Увидеть экспозицию в числе первых пришли Елизавета Пескова, Рома Зверь, Игорь Матвиенко, Владимир Познер и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-служба