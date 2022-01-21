Total black и томный взгляд: Лукерья Ильяшенко появилась на модной презентации

Актриса в очередной раз совершила оммаж черному цвету: на презентации она появилась в базовой футболке и джинсах, а сверху накинула блейзер. Последний при правильном выборе заменит целый арсенал вещей на все случаи жизни: от светских мероприятий до офисных будней. Лукерья разбавила total black сетом из акцентных украшений — трудно было удержаться и не примерить трофеи из новой коллекции.

Для ее создания художник и ювелир Диана Джанелли искала вдохновение в человеке и его способности к творчеству. Лейтмотив коллекции — благодарность, заключенная в одно слово — «спасибо», сложенное из букв акростихотворения.