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Total black и томный взгляд: Лукерья Ильяшенко появилась на модной презентации

20 января ювелирный бренд Dzhanelli Jewellery представил новую коллекцию, которая получила название «Свобода». Поздравить дизайнера Диану Джанелли собрались подруги, звезды и инфлюенсеры, среди которых были Наталья Земцова, Ирина Йовович, Анна Пескова, Полина Ауг и многие другие. Особенно увлеклась темой украшений Лукерья Ильяшенко, которая тоже успела заглянуть на мероприятие.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лукерья Ильяшенко

Фото: Пресс-служба

Актриса в очередной раз совершила оммаж черному цвету: на презентации она появилась в базовой футболке и джинсах, а сверху накинула блейзер. Последний при правильном выборе заменит целый арсенал вещей на все случаи жизни: от светских мероприятий до офисных будней. Лукерья разбавила total black сетом из акцентных украшений — трудно было удержаться и не примерить трофеи из новой коллекции.

Для ее создания художник и ювелир Диана Джанелли искала вдохновение в человеке и его способности к творчеству. Лейтмотив коллекции — благодарность, заключенная в одно слово — «спасибо», сложенное из букв акростихотворения.

Лукерья Ильяшенко

Лукерья Ильяшенко

Фото: Пресс-служба

Тем временем в другой части столицы состоялось открытие выставки «Виктор Цой. Путь героя». Увидеть экспозицию в числе первых пришли Елизавета Пескова, Рома Зверь, Игорь Матвиенко, Владимир Познер и другие. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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