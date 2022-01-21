Лиза Пескова пришла на выставку в прозрачном топе и коже, а Рома Зверь — в цветастой рубашке

Лиза Пескова пришла на выставку в прозрачном топе и коже, а Рома Зверь — в цветастой рубашкеЗвезды одними из первых оценили масштабную экспозицию «Виктор Цой. Путь героя»
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Фото: Макс Светский/passion.ru
В этом году знаменитому музыканту Виктору Цою могло бы исполниться 60 лет. В честь этого события в Манеже организовали светский прием по случаю представленной масштабной экспозиции «Виктор Цой. Путь героя». Организаторам выставки удалось собрать наследие одной из ключевых фигур отечественной музыкальной сцены. Почтить память кумира миллионов и насладиться представленной экспозицией пришли Игорь Матвиенко, Владимир Познер, Рома Зверь, Лиза Пескова и прочие светские персоны.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова выбрала весьма впечатляющий наряд для светского выхода: прозрачный топ и кожаные брюки смотрелись дерзко и сексуально одновременно. Дополнила свой эффектный образ Елизавета актуальной в этом сезоне рубашкой в клетку, кроссовками и минималистичными украшениями. Девушка с удовольствием позировала фотографам, а затем отправилась изучать представленные экспонаты, собранное в одном месте впервые за 30 лет после смерти, пожалуй, главного отечественного кумира.
Не смог пройти мимо столь значимого события и композитор Игорь Матвиенко. Вдоволь попировав фотографам, продюсер и заслуженный артист России полностью погрузился в атмосферу выставки.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Еще одним неожиданным гостем мероприятия стал музыкант и лидер группы «Звери» Роман Зверь. Исполнитель популярных композиций нулевых достаточно редко выходит в свет, поэтому каждое его появление воспринимается публикой на ура. Для посещения выставки музыкант выбрал расслабленный аутит — цветную рубашку в клетку, футболку с оригинальным принятом и актуальные брюки. Известно, что уже несколько лет Рома Зверь увлекается фотографией, поэтому и в этот раз он взял с собой камеру, чтобы запечатлеть особенно памятные моменты.
Фото: Макс Светский/passion.ru
Экспозиция выставки, по задумке организаторов, разбита не по хронологии, а по тематике — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство — где в каждой отдельной категории собраны какие-то вещи, которые связаны с жизнью или деятельностью Виктора Цоя. Гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и прочие уникальные артефакты были собраны и переданы на выставку семьей музыканта и частными коллекционерами. После гибели кумира многих наших соотечественников все его личные вещи были сложены в отдельные коробки, которые не открывали более 30 лет (исключение сделали специально для собрания масштабной экспозиции).
Выставка «Виктор Цой. Путь героя» открыта к посещению с 15 января по 15 апреля 2022 года.
Фото Макс Светский/passion.ru