Лиза Пескова пришла на выставку в прозрачном топе и коже, а Рома Зверь — в цветастой рубашке

Дочь пресс-секретаря Дмитрия Пескова выбрала весьма впечатляющий наряд для светского выхода: прозрачный топ и кожаные брюки смотрелись дерзко и сексуально одновременно. Дополнила свой эффектный образ Елизавета актуальной в этом сезоне рубашкой в клетку, кроссовками и минималистичными украшениями. Девушка с удовольствием позировала фотографам, а затем отправилась изучать представленные экспонаты, собранное в одном месте впервые за 30 лет после смерти, пожалуй, главного отечественного кумира.

Не смог пройти мимо столь значимого события и композитор Игорь Матвиенко. Вдоволь попировав фотографам, продюсер и заслуженный артист России полностью погрузился в атмосферу выставки.