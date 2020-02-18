Королева Летиция посетила церемонию вручения премии Premios Nacionales De Investigacion во дворце Эль-Пардо в Мадриде. Для важного мероприятия монаршая особа выбрала безупречный образ в формате total black, построив его вокруг силуэтного платья-миди с асимметричной горловиной от шведского бренда COS, сообщает Daily Mail. Бюджетный наряд королевы раскупили с сайта в считанные часы. Дополнил наряд дерзкий широкий ремень из грубой кожи и излюбленная деталь Летиции – замшевые ботфорты на шпильке. Недавно королевская семья представила новые официальные портреты. На них королева Летиция предстала в роскошном длинном платье кукольно-розового цвета. Подробнее читайте на Passion.ru. Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!