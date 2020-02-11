Королева Летиция выбрала платье конфетно-розового оттенка для официального семейного портрета
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Кукольно-розовый цвет монаршей особе определенно к лицу. А кроме того, он отлично вписался в интерьеры королевского дворца Сарсуэла в Мадриде. Рядом с консервативным нарядом супруга на основе традиционного мундира Летиция смотрится еще эффектнее. Приталенное платье с пышной юбкой в пол демонстрирует идеальную совместимость с конфетным оттенком. А контрастирует с ним жемчужно-белая аппликация с флористическими мотивами. Образ королевы дополняет роскошная диадема, усыпанная драгоценными камнями.
Летиция смело обыгрывает королевский дресс-код и никогда не боится добавлять яркие акценты в свои образы. О других стильных аутфитах испанской королевы читайте на Passion.ru.
Фото: Globallook, Eastnews
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