Королева Летиция выбрала платье конфетно-розового оттенка для официального семейного портрета

Летиция смело обыгрывает королевский дресс-код и никогда не боится добавлять яркие акценты в свои образы. О других стильных аутфитах испанской королевы читайте на Passion.ru.

Фото: Globallook, Eastnews

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