Топы из подносов и шляпы-абажуры: предметы из сундука стали главными трендами года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Шоу Moschino, как всегда, феерично: Джереми Скотт не только выпустил на подиум главную модельную артиллерию в лице сестер Хадид и легендарной Мариякарлы Босконо, но и вновь удивил публику затейливым дизайном. Здесь — целый набор предметов роскоши: платья в форме арф, шляпки в виде абажуров и подсвечников, туфли со стилизованными вилками вместо ремешков. Одним словом, курс сезона — на креатив. Впрочем, у модного Дома он не меняется — чего стоит один выход дизайнера в конце шоу в космическом скафандре.
Фото: Vogue.com
Накануне в Лондоне коллекцию представил молодой дизайнер — фаворит Елизаветы II Ричард Куинн. Звездой подиума стала Ирина Шейк, которой достался непривычно скромный образ — настолько, что модель едва узнали в обилии розового атласа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com