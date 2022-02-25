Топы из подносов и шляпы-абажуры: предметы из сундука стали главными трендами года

Шоу Moschino, как всегда, феерично: Джереми Скотт не только выпустил на подиум главную модельную артиллерию в лице сестер Хадид и легендарной Мариякарлы Босконо, но и вновь удивил публику затейливым дизайном. Здесь — целый набор предметов роскоши: платья в форме арф, шляпки в виде абажуров и подсвечников, туфли со стилизованными вилками вместо ремешков. Одним словом, курс сезона — на креатив. Впрочем, у модного Дома он не меняется — чего стоит один выход дизайнера в конце шоу в космическом скафандре.