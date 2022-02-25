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Топы из подносов и шляпы-абажуры: предметы из сундука стали главными трендами года

Джереми Скотт представил новую коллекцию Moschino в Милане. Вдохновение для нового сезона дизайнер нашел в фильме Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года». В ход пошли предметы интерьера и декора: абажуры, старинные часы и даже столовое серебро. Рассказываем, как находки из сундука стали арт-объектами!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Moschino Fall 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Шоу Moschino, как всегда, феерично: Джереми Скотт не только выпустил на подиум главную модельную артиллерию в лице сестер Хадид и легендарной Мариякарлы Босконо, но и вновь удивил публику затейливым дизайном. Здесь — целый набор предметов роскоши: платья в форме арф, шляпки в виде абажуров и подсвечников, туфли со стилизованными вилками вместо ремешков. Одним словом, курс сезона — на креатив. Впрочем, у модного Дома он не меняется — чего стоит один выход дизайнера в конце шоу в космическом скафандре.

Джереми Скотт на показе Moschino Fall 2022 Ready-to-Wear

Джереми Скотт на показе Moschino Fall 2022 Ready-to-Wear

Фото: Vogue.com

Накануне в Лондоне коллекцию представил молодой дизайнер — фаворит Елизаветы II Ричард Куинн. Звездой подиума стала Ирина Шейк, которой достался непривычно скромный образ — настолько, что модель едва узнали в обилии розового атласа. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Vogue.com

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